Москва, 26 апреля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Нацпроекты в сфере здравоохранения продолжают реализовываться, несмотря на пандемию. Об этом 26 апреля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Говоря о целях, поставленных перед здравоохранением, хочу повторить один из тезисов, озвученных президентом России: мировое здравоохранение стоит на пороге революции, мы не можем ее пропустить. Мы совместно с органами власти субъекта ответственны за повышение продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году», — сказал Мурашко.

В качестве одного из примеров успеха министр привел показатель младенческой смертности, которого удалось добиться в 2020 году. Его размер стал минимальным за всю историю. Прийти к таким показателям планировалось только к 2024 году, однако в итоге это получилось сделать досрочно.

«В прошлом году младенческая смертность достигла исторического минимума в 4,5 промиле», — заявил Мурашко.