Москва, , 11:12 — REGNUM Актриса из Казахстана Самал Еслямова получила приз премии «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Айка». Трансляция премии опубликована на канале кинопремии «Ника» в YouTube.

Еслямова получила приз за 2019 год, так как в 2020 году премию не проводили из-за пандемии коронавируса. Второй приз получила Виктория Мирошниченко за ленту «Дылда».

"Самал Еслямова прекрасная актриса. Если вы знакомы с её творческом, она получила в 2019 году приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль за этот же фильм», — сказал соавтор сценария фильма Геннадий Островский.

Как сообщало ИА REGNUM, актриса Самал Еслямова, которая сыграла главную роль в фильме «Айка», признана лучшей актрисой 71-го Каннсого кинофестиваля. Фильм также завоевал гран-при на 28-м международном кинофестивале в Германии.

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