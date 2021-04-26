Москва, , 11:11 — REGNUM В российских школах нужно ввести дисциплину «Моя Россия» для изучения истории в начальных классах. Об этом 26 апреля заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину «Моя Россия». Вы все хорошо знаете, с какого класса начинается изучение истории. И, конечно, весьма странной выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах, впервые», — сказала она.

По мнению Яровой, изучение предмета положительно отразится на становлении личности ребёнка.