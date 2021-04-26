Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Энтузиасты обнаружили в файлах игры Marvel's Avengers изображения обликов персонажей из фильма «Мстители: Финал». Об этом сообщил портал Shazoo.

https://twitter.com/N3OCK1/status/1386149420018782208

Облики по фильму получат Капитан Америка, Халк, Соколиный глаз и Черная вдова. Помимо этого, в игре появятся тематические «ковбойские» костюмы.

ИА REGNUM напоминает, что Marvel's Avengers — это кооперативный боевик о команде супергероев «Мстители». Его релиз состоялся в сентябре 2020 года.

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