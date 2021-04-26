Первоуральск, Свердловская область, , 11:10 — REGNUM В ряде магазинов Свердловской области возник дефицит куриных яиц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, проблема обнаружилась в одном из магазинов сети «Кировский» на территории города Первоуральска. Там яйца быстро раскупили и уже второй день их нет, Вместо них покупателям предлагают перепелиные яйца.

Повышенный спрос связан с тем, что 2 мая жители России будут отмечать Пасху. На вопросы покупателей сотрудники магазина отмечают, что товар заказан и в ближайшее время снова появится на прилавке, причём цена не будет выше предыдущей.