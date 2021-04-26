Москва, , 11:07 — REGNUM Правительство России готово отказаться от повышения утилизационного сбора на некоторые виды дорожно-строительной техники, в том числе на мощные бульдозеры и экскаваторы. Соответствующие изменения к проекту документа о повышении утильсбора на спецтехнику подготовлены в апреле в аппарате правительства, сообщает 26 апреля газета «Коммерсантъ».

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Отмечается, что пока окончательный вариант повышения не сформирован. Однако, предполагается, что уже на текущей неделе финальные предложения будут направлены для одобрения премьер-министру Михаилу Мишустину.

Так, согласно данным издания, правительство может оставить неизменным утилизационный сбор для бульдозеров, экскаваторов мощностью более 65 л. с., колесных погрузчиков, вилочных и фронтальных погрузчиков свыше 50 л. с., катков и асфальтоукладчиков более 100 л. с. Кроме того, предлагается не повышать утильсбор и для подержанных машин в данных категориях.

Для полуприцепов утильсбор может вырасти в 2,5 раза, а не в шесть, как предполагалось изначально.

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В пресс-службе правительства и в Минпромторге на запросы издания не ответили.

Напомним, в январе 2021 года Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, согласно которому утилизационный сбор на спецтехнику вырастет в 2−4 раза, на легковые автомобили и грузовики — на 25%.