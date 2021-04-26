Лондон, , 11:06 — REGNUM Первыми членами Зала славы Английской премьер-лиги (АПЛ) стали английский нападающий Алан Ширер и французский форвард Тьерри Анри. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба лиги.

Ширер играл за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром в истории АПЛ, на его счету 441 гол. В составе «Блэкберна» он стал чемпионом Англии в сезоне 1994/95.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год, а также в 2012 году. Он стал двукратным чемпионом Англии (2001/02, 2002/04), трижды выиграл Кубок Англии, два раза — Суперкубок страны. Четыре раза он становился лучшим бомбардиром АПЛ, всего в его активе 175 мячей.