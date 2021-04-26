Владивосток, , 11:16 — REGNUM Во Владивостоке 15 и 16 мая пройдёт масштабная акция по высадке кедра — 10 тыс. саженцев высадят в рамках проекта «Вернем кедр Приморью», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Акция пройдёт в районе улицы Русской, 94а и на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Для участников подготовят развлекательную программу и угощение — пирожки и чай.

Такие акции по высадке кедра проходят во Владивостоке с 2012 года. За это время было высажено более 15 тыс. кедров. В этом году проект будет реализован при поддержке фонда Президентских грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ставропольского края принимают активное участие в международной акции «Сад памяти». С начала апреля в регионе высажено уже 150 тыс. деревьев.