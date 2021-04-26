Тбилиси, , 11:09 — REGNUM Правительство Грузии запускает масштабную программу по обновлению объектов культурного и исторического наследия страны. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 26 апреля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе заседания правительства.

«В Грузии много мест, которые нужно сделать еще более привлекательными для наших граждан и для гостей нашей страны, — сказал Гарибашвили. — Мы думаем, что это будет очень сильным стартом для полномасштабного обновления нашей страны».

Глава грузинского правительства сообщил, что муниципалитеты в ходе программы приведут к «европейским нормам». На это планируется потратить 500 млн лари (около $145 млн). Средства будут выделять из бюджета, а также планируется привлечь частных инвесторов. Программу запустят в 63 муниципалитетах страны.

Стоит отметить, что в Грузии разразился экономический кризис из-за падения числа иностранных туристов. Власти страны вынуждены брать кредиты в различных международных организациях.

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