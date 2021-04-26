Токио, , 11:05 — REGNUM Resident Evil Village в Японии будут рекламировать при помощи огромных полотенец с изображением Леди Димитреску — одной из антагонисток игры. Об этом стало известно из официального Twitter-аккаунта проекта.

https://twitter.com/BIO_OFFICIAL/status/1385885341014315008

Длина полотенец будет составлять 290 см — именно такого роста, по заверению разработчиков, сама Леди Димитреску. Сообщается, что необычный аксессуар будет продаваться только на территории Японии.

ИА REGNUM напоминает, что хоррор-игра Resident Evil Village поступит в продажу уже 7 мая 2021 года. Она будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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