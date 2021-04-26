Москва, , 11:07 — REGNUM На данный момент медицинская помощь оказывается 310 тыс. пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом 26 апреля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я хотел бы начать свое выступление с того, что 2020 год внес серьезные изменения в систему оказания медицинской помощи и пока мы не вернулись к обычному режиму. Более 310 тыс. пациентов получают медицинскую помощь по вопросам COVID-19 и почти 110 тыс. человек находятся на стационарном лечении», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что регионы России должны идти по пути нейтрализации распространения коронавируса на своей территории. На данный момент к этому близки пять субъектов РФ — какие именно, глава Минздрава уточнять не стал.

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