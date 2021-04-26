Луганск, , 11:08 — REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции (АЭС). Об этом политик написал 26 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

«В этот день 35 лет назад произошла ужасная авария на Чернобыльской АЭС. Мы отдаём дань памяти тем, кто встал на защиту мира от ядерной опасности и пожертвовал своей жизнью во время ликвидации катастрофы», — сказано в сообщении.

Пасечник призвал сделать выводы из данной трагедии и не допустить её повторения в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук рассказал о том, как сразу после аварии в зону происшествия устремились иностранные шпионы, чтобы узнать, как будет действовать советская госмашина в подобной ситуации.

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