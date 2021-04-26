Саратов, , 11:12 — REGNUM В поселке Солнечный города Саратова 26 апреля ограничена подача водоснабжения в 55 многоквартирных домах. Ликвидируют повреждение водопровода на улице Тархова сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, в зоне понижения давления проживают 31 тыс. человек. Устранить аварию планируют до 20:00 (местное время).

Глава городской администрации Михаил Исаев для оперативной ликвидации сложившейся ситуации поручил оказать содействие в работе коммунальщиков. Для жителей, попавших в зону отключения, организовали подвоз воды.

ИА REGNUM напоминает, в Кировском районе Саратова ранним утром 7 апреля произошла коммунальная авария на сетях ПАО «Т Плюс», в результате которой часть дорожного полотна оказалась разрушена. Без отопления и горячего водоснабжения остались 41 многоквартирный дом (7,8 тыс. человек) и четыре объекта социальной сферы.

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