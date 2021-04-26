Ярославль, 26 апреля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. 24 апреля 2021 года на площадке IT — компании «Тензор» состоялась презентация эндаумент-фонда школы 33. Организаторы фонда представили результаты двухлетней работы по созданию нового инструмента поддержки развития математического образования в старейшей школе города.

Презентация эндаумент-фонда школы № 33

Суть эндаумента проста — неравнодушные к школе люди жертвуют на целевой капитал средства, которые затем передаются в управление профессиональной управляющей компании, и доход от управления школа использует на свое развитие.

Первое крупное пожертвование в Фонд в размере 1 млн рублей дал выпускник школы 1997 года, генеральный директор компании «Промышленные силовые машины» Андрей Медведев, договор пожертвования был торжественно подписан на встрече между ним и председателем ЯГОО содействия развитию математического образования «Школа-33» Ларисой Сапрыкиной.

Подписание соглашения

Также проект поддержали Алексей Петров (компания «Локотранс»), Вадим Лушин (Сбербанк), Николай Овченков (Компания «Электроника»), Сергей Чернышев (Яндекс) и многие другие.

Презентация эндаумент-фонда школы № 33

Директор школы Павел Чистяков говорил о том, что лучший знак качества и доверия к школе — когда выпускники приводят учиться сюда своих детей.

Опытом работы эндаумент-фонда ЯрГУ им. Демидова поделился проректор университета, выпускник школы Михаил Чистяков.

На сегодняшний день размер фонда составляет 3 млн рублей, он будет передан в управление в июне 2021 года. Доход будет направлен на поддержку преподавательского состава, стипендии и гранты талантливым ученикам, обновление школьного пространства, совместные проекты с ведущими вузами страны.