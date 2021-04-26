Пекин, 26 апреля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Власти Китая собираются усилить поддержку России на фоне ужесточения санкций Запада в отношении российской стороны. Об этом 26 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Mil.ru Россия и Китай

«Мы решительно против применения односторонних санкций. <…> Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», — сказал он, комментируя ужесточение санкций США против России.

При этом официальный представитель китайского МИД выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон смогут установить конструктивный политический диалог, который позволит им устранить имеющиеся разногласия «на равноправной основе, на принципах взаимного уважения».

«Однобокие санкции (США) — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест», — заключил Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай высоко оценил политику российского президентаВладимира Путина по стимулированию социально-экономического развития своего государства.