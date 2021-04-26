Казань, , 11:10 — REGNUM В Татарии на 1 апреля текущего года зарегистрировано 12 государственных и 136 муниципальных унитарных предприятий (МУП). Стоимость основных фондов государственных и МУП по итогам 2020 года составляет 2,9 млрд рублей и 57,8 млрд рублей соответственно. Об этом заявил первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев.

Всего из 136 МУП действующими являются 98, осуществляют деятельность 10 государственных унитарных предприятий (ГУП) из 12. За последние пять лет все действующие ГУП являются прибыльными.

Убыточными из 98 МУП являются 44 предприятия, 25 — закредитованными. Наиболее убыточно сработали МУП в городах Казань, Набережные Челны, в Альметьевском, Бавлинском и Верхнеуслонском муниципальных районах. Муниципальные образования с наибольшим количеством закредитованных МУП — в городе Набережные Челны, в Менделеевском и Камско-Устьинском муниципальных районах, отметил Галиев.

В прошлом году планировали ликвидировать шесть МУП, в 2021 году — восемь МУП, но по итогу ликвидированы всего одно МУП и одно ГУП, а по состоянию на 1 апреля 2021 года — ликвидированы два МУП и реорганизован в учреждение одно ГУП.

В настоящее время ни по одному из МУП, подлежащих реорганизации и ликвидации в 2021 году, муниципальными образованиями не принято соответствующих решений. Галиев обратился к главам муниципалитетов с просьбой принять своевременные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь — февраль 2021 года составил 3 трлн 116,1 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в России за январь — февраль выросла на 1,4 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 66,3%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 33,7%.

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