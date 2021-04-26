Акбулак, Оренбургская область, 26 апреля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Акбулакском районе Оренбургской области 25 апреля обнаружен снаряд. Место происшествия оцепили и охраняют полицейские, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Обнаруженный снаряд

Снаряда находится недалеко от жилого дома — всего в 30 метрах. На боеприпас наткнулся местный житель во время поиска металла. Сигнал о металлическом предмете, который находился в земле, подал металлоискатель.

Боеприпас длиной 30 см имеет сильные следы коррозии. Ожидается приезд военных специалистов для проведения работ по разминированию.

Напомним, это не первый случай в апреле обнаружения опасных боеприпасов в Оренбуржье. Ранее снаряд обнаружили в пригороде Сорочинска.