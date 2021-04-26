Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. За первые три месяца 2021 года петербургский авторынок вырос на 12% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако в марте темпы роста авторынка снизились по сравнению с двумя первыми месяцами текущего года. Как сообщает 26 апреля профильное агентство «Auto-Dealer-СПб», за I квартал 2021 года в Петербурге продано 38 243 новых легковых и легких коммерческих автомобиля.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

В январе рос продаж составлял 17% по отношению к соответствующему месяцу 2020 года, в феврале — 21%, а в марте — всего 4%. В первый месяц весны было продано 14 037 новых автомобилей (без учета продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz, дилеры которых отчитываются ежеквартально).

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в I квартале составила 9,9%, увеличившись, по сравнению с 8,5% за тот же период прошлого года.

Лидер петербургского автомобильного рынка в первом квартале 2021 года не изменился — как и в прошлом году, больше всего автомобилей в Петербурге реализовано под брендом KIA. «У марки самый высокий показатель роста продаж в первой пятерке — 30%. В топ-3 также располагаются LADA и Hyundai. По сравнению с I кварталом прошлого года из первой десятки выпали Nissan и Mitsubishi», — отмечают аналитики агентства.

По их мнению, в ближайшее время дилеры могут столкнуться с дефицитом автомобилей, который будет вызван недостатком импортируемых комплектующих у автопроизводителей, работающих на территории России.

«На динамике авторынка в ближайшие два месяца это не отразится, так как рост будет обеспечен низкой базой прошлогодних апреля и мая. Но в более отдаленной перспективе влияние этих факторов может стать существенным», — отмечает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.