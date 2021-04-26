Калуга, 26 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Калужской области за период с 19 по 25 апреля в медицинские организации обратились 59 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 16 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

40.rospotrebnadzor.ru Клещ

За неделю было исследовано 45 экземпляров клещей, снятых с людей, у восьми экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительный. Лаборатория «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» проводит исследование клещей на наличие в них микроорганизмов, патогенных для человека: клещевой вирусный энцефалит, клещевой иксодовый боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Ситуация с укусами клещей находится на контроле управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.