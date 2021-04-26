Нюрбург, Германия, 26 апреля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. На немецкой трассе Нюрбургринг фотошпионы засняли электрический хетчбэк Mercedes-AMG GT73e. Снимки с машиной размещены на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes-AMG GT73e

GT 73e будет иметь принципиально новый турбированный мотор V8, который агрегатируется с электромотором. Общая производительность силовой установки превышает 800 «лошадей». До «сотни» авто разгоняется менее чем за три секунды.

Максимальная скорость гибридной модели в электрическом режиме составляет 130 км/ч. Основной привод у автомобиля задний. Однако при необходимости возможно подключение привода и передних колёс.

Официальная премьера модели ожидается во второй половине нынешнего года.

Напомним, дальность хода электромобиля Mercedes EQS составит 770 км (по циклу WLTP), что сопоставимо с показателями электрокаров от Tesla. Ёмкость батареи EQS составит чуть более 110 кВт-ч.

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