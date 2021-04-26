Майкоп, 26 апреля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В арбитраж Адыгеи поступил банкротный иск в адрес лишенного лицензии в 2021 году АО «Майкопбанк». Иск Центробанка России пока судом к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от регулятора поступило в суд 23 апреля 2021 года. Третьим лицом в него пригласили госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которая и будет арбитражным управляющим «Майкопбанка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2021 года банк, занимавший 321-е место в банковской системе РФ, остался без лицензии. ЦБ РФ среди причин отзыва документа называл проблемные активы, а также нарушения профильного закона. Размер страховой ответственности банка на начальном этапе АСВ оценило в 1,1 млрд рублей. Выплаты начаты с 13 апреля 2021 года через АО «Россельхозбанк» и Банк ВТБ .

У банка, созданного в декабре 1990 года, на март 2021 года было 14 акционеров, в том числе четверо членов одной семьи.

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Напомним, ранее «Агентство по страховании вкладов» потребовало банкротства ООО «УМ-Банк», которое осталось без лицензии в 2018 году.