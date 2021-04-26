Лос-Анджелес, США, , 10:26 — REGNUM В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения «Оскара», трансляцию вёл телеканал ABC.

Так, лучшим фильмом года академики признали картину Хлои Чжао «Земля кочевников». Картина повествует о судьбе пожилой женщины, которая потеряла работу, дом и мужа и вынуждена путешествовать по США.

Сыгравшая главную роль актриса Фрэнсис Макдорманд удостоилась «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль». Хлою Чжао признали лучшим режиссером года.

Приз за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, 83-летний актер стал самым пожилым обладателем статуэтки.

Награду за лучший оригинальный сценарий получила актриса и режиссёр Эмиральд Феннел за картину «Девушка, подающая надежды».

Лучшим иностранным фильмом признана работа датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм «Душа», лучшим документальным — «Мой учитель — осьминог».

Как сообщало ИА REGNUM, лучшим режиссёром 2020 года, по версии Гильдии режиссёров США (DGA), признана Хлоя Чжао за работу «Земля кочевников». 73-я церемония вручения премии DGA прошла в виртуальном формате 10 апреля.

В марте Хлоя Чжао получила главную награду премии USC Scripter Award за лучшую киноадаптацию художественного произведения.

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