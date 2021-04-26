Москва, , 10:25 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, российская валюта на утренних торгах держится в нейтральной зоне, демонстрируя небольшой рост на 0,1−0,2% и торгуясь немного ниже отметки 75,00 рублей за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Укрепиться до этих уровней российской валюте помогли сразу три фактора. Во-первых, это сжатие геополитической премии после деэскалации на востоке Украины.

Во-вторых, это период налоговых выплат российских сырьевых экспортеров. В-третьих, это неожиданное повышение ключевой ставки Банком России сразу на 0,5 п.п. до 5,0%.

К сожалению, для рубля, все эти факторы уже отыграны в курсе, геополитическая премия схлопнулась, пик налоговых выплат будет пройден сегодня, 26 апреля, да и повышение ключевой ставки, судя по долговому рынку уже учтено.

Это значит, что защиты у российской валюты начиная с завтрашнего дня уже не будет и формально сегодня крайний день, когда рубль может показать свои максимальные значения, после чего вновь перейти к среднесрочному ослаблению.

Так что российская валюта сегодня еще может предпринять попытку достигнуть нижней границы дневного торгового диапазона 74,40−75,30 после чего все равно начнет слабеть к американскому доллару», — считает эксперт.

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