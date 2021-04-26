Москва, , 10:24 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила продолжать применять практику дистанционного оформления больничных листов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

«Обращаюсь к правительству РФ с предложением предусмотреть такой подход по определенным группам заболеваний, прежде всего, инфекционным заболеваниям, на постоянной основе», — сказала Яровая «) в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Она обратила внимание на то, что в период пандемии коронавируса с 20 марта 2020 до 1 июля 2020 действовало дистанционное оформление больничных листов.

Парламентарий также предложила Минздраву рассмотреть возможность первичного консультирования с применением телемедицинских технологий в период активного распространения заболеваний гриппом или ОРВИ.

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