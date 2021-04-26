Куала-Лумпур, , 10:24 — REGNUM Король Малайзии Абдулла Риайятуддин аль-Мустафа Биллах и премьер-министр страны Мухиддин Ясин выразили соболезнования в связи с трагедией, постигшей подводную лодку ВМС Индонезии, сообщает Antara.

Власти Малайзии выразили сожаление по поводу гибели индонезийских солдат. Власти надеются, что семьи погибших выдержат это большое испытание в месяц Рамадан.

Малайзия готова продолжать оказывать необходимую помощь Индонезии в этой нестабильной ситуации.

Подводная лодка ВМС Индонезии затонула 21 апреля 2021 года недалеко от острова Бали. На борту судна находились 53 человека. Все члены экипажа объявлены погибшими.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция выразила соболезнования Индонезии в связи с крушением подводной лодки Nanggala-402.

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