Чита, , 10:23 — REGNUM В связи с ранним потеплением в Забайкальском крае активизировались клещи. Как сообщает пресс-служба правительства региона, первый случай укуса зафиксирован 25 марта в Карымском районе.

«За январь-март 2021 года от клещевого энцефалита уже привито 8547 человек. В соответствии с санитарными правилами такие прививки можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции», — сообщают в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в Забайкалье было зарегистрировано более 2,4 тыс. случаев присасывания клещей, что существенно ниже, чем годом ранее. Пик активности клещей в регионе наблюдается с мая по август. Активность этих насекомых сохраняется до октября.

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