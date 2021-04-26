Ставрополь, , 10:23 — REGNUM В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании против COVID-19 около 177 тыс. жителей. Из них более половины — люди старшего возраста, сообщил глава субъекта РФ Владимир Владимиров.

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«На сегодня прививку сделали уже 176 982 человека. Вакцинация завершена для 100 887 человек — они получили уже оба компонента вакцины», — сообщил на своей странице в Instagram губернатор.

Число привитых пожилых граждан составляет 84 857 человек. Активнее всего идет запись на вакцинацию в прививочные пункты городской поликлиники №1 города Ставрополя, в Пятигорской поликлинике №1, в городах Изобильный и Минеральные Воды, а также в Кировском горокруге.