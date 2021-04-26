Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM С 26 апреля на территории Бурятии разрешили работу детских развлекательных центров, игровых комнат и зон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Как отмечается, заведения должны находиться в отдельных зданиях, либо иметь отдельный изолированный вход. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, объекты могут быть загружены не более чем на 50% от пропускной способности.

«Детские развлекательные зоны внутри торговых центров, не имеющие отдельный вход, не работают», — уточнили в оперштабе.

Напомним, в последние недели в Бурятии заболеваемость COVID-19 постепенно снижается, а суточный прирост носителей опустился ниже 30. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 064.

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