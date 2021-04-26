Москва, , 10:20 — REGNUM По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1%, спустившись от пиков в районе $68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 26 апреля, нефть продолжает падение, хот все еще цепляется за двадцатидневную скользящую среднюю в районе $64,50, которая оказывает фьючерсам поддержку с прошлой недели.

Значимых перемен на рынке не произошло. На первом плане по-прежнему находятся опасения, связанные с пандемией в Индии, где число случаев заражения продолжает бить рекорды, усиливая опасения, связанные с восстановлением спроса.

Тем временем Тегеран рапортует о прогрессе в переговорах с Вашингтоном, что чревато увеличением предложения со стороны Ирана.

При этом тот факт, что доллар остается под давлением, не оказывает поддержки рынку. Игроки переключаются на встречу ОПЕК+, которая состоится на этой неделе.

Трейдеры соблюдают осторожность, хотя никаких значимых изменений или объявлений в рамках предстоящего мероприятия не ожидается.

Если в ближайшее время Brent не удержится над уровнем $64,50, следует ожидать более глубокого отката цен в направлении $62. Тем временем ближайшей целью для быков сейчас является отметка $66», — считает эксперт.

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