Варшава, , 10:22 — REGNUM Экстренное заседание глав правительств Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в формате онлайн созвала Польша для обсуждения темы России, а также ситуации в Чехии, на Украине и в Белоруссии. Об этом 26 апреля сообщил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сэнк на своей странице в соцсети Twitter.

«В рамках председательства в Вишеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал сегодня на 12:00 (13:00 мск) срочную дистанционную встречу глав правительств Вишеграда», — говорится в сообщении замглавы польского МИД.

Кроме того, он уточнил, что данная экстренная встреча будет посвящена якобы имевшимся «российским актам саботажа в Чехии», а также «эскалации Россией ситуации на Украине и в Белоруссии» и сотрудничеству группы в вопросах «укрепления безопасности в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля МИД Польши назвал решение Москвы выслать пятерых польских дипломатов «жестом, направленным на обострение отношений».