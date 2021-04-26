Чита, , 10:19 — REGNUM В 2021 году Забайкальский край намерен увеличивать объемы строительства жилья в районах. Об этом глава региона Александр Осипов сообщил 25 апреля в эфире краевого телевидения.

«Наша задача — нарастить предложение по квадратным метрам. В Чите жильё строилось, нам нужно строить ещё больше. Нужно начинать строить и по районам, создавать новые дома, давать возможность людям приобретать льготную ипотеку, давать им все соответствующие права на это», — заявил губернатор.

По его оценке, сданных по итогам 2020 года почти 180 тысяч квадратных метров жилья оказалось совершенно недостаточно.

«У нас очень быстро растут цены, жильё становится недоступным, не смотря на то, что действует несколько льготных ипотек. При этом расширяем количество категорий граждан, которые могут получать льготные ипотеки. Для нас крайне важно увеличивать предложения, количество жилья, которое мы будем помогать приобретать людям. Также важно снижать цену», — считает Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2021 года объем работ, выполненных в строительной отрасли Забайкалья, составил 3700,3 млн. рублей, или 120,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

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