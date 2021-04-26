Уфа, , 10:26 — REGNUM В Башкирии ожидают возрастание рисков природных пожаров в связи с массовым прибытием в регион туристов для экстремальных сплавов по горным рекам. Об этом 26 апреля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

Он также отметил, что в республике будут выставлены временные спасательные посты на порогах рек, где существует опасность для людей при сплавах. Это будет сделано для профилактики несчастных случаев на воде: спасатели будут дежурить на реках Малый и Большой Инзер, Зилим, Лемеза и Сакмара.

Гумеров также отметил, что за минувшую неделю в регионе произошли девять лесных пожаров: огонь прошелся по площади около 12 га. Сейчас в республике действующих пожаров не зарегистрировано. Также в республике за неделю произошло 182 воспламенения сухой травы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 апреля в Башкирии за неделю в результате пожаров погибли девять человек.