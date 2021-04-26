Волгоград, , 10:20 — REGNUM Зданию Нового экспериментального театра в Волгограде вернут исторический вид, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе администрации региона. Заключён государственный контракт на первый этап реставрации.

Подрядчик отремонтирует два крыльца и террасы на дворовом и парковом фасадах, на здании появится новое архитектурное освещение. Будут восстановлены утраченные декоративные элементы, отремонтированы стены, оконные блоки заменят на деревянные с историческим рисунком расстекловки. Цоколь облицуют гранитными плитами тёмно-красного цвета. Чтобы воссоздать первоначальный облик театра, решено демонтировать информационные щиты на отмостке переднего и бокового фасадов, а также перенести внешние блоки сплит-систем, оконные решётки и другие элементы. В целом поэтапный план модернизации театра, включая внутренние работы, рассчитан до 2023 года.

В 2021 году в Волгоградской области отремонтируют ещё 10 домов культуры, продолжится реконструкция бывшего кинотеатра «Победа», где разместится Дом Детства.