Москва, 26 апреля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Диспансеризация должна приводить к получению справки при получении государственных и муниципальных услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей.

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«Уже с 1 июля текущего года президентом поручено расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Это вопрос долголетия», — отметила Яровая.

Диспансеризация тоже должна быть без очередей, и дополнительным стимулом к ее прохождению должна стать возможность получения бесплатных медицинских справок на основании ее результатов, полагает парламентарий.

«Диспансеризация должна приводить к получению справки единого образца для предъявления по месту требования: при трудоустройстве, получении государственных и муниципальных услуг», — заявила Яровая.