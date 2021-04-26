Краснодар, , 10:16 — REGNUM Проект по созданию сети яхтенных марин вместимостью до 10,5 тыс. стояночных мест на побережье Черного и Азовского морей планируют реализовать власти Краснодарского края. Проект, старт которого намечен уже на 2021 год, нацелен на развитие яхтенного спорта в регионе.

На данный момент в регионе уже действует две полноценные марины, это «Сочи Гранд Марина» и порт «Имеретинский», однако спрос на рынке выше возможностей существующей инфраструктуры.

«Развитие яхтенного туризма в Краснодарском крае планируется осуществлять в три этапа, сроки реализации — с 2021 по 2040 годы. Всего на морском побережье запланировано новое строительство и реконструкция 19 марин общей вместимостью, ориентировочно, от 7 тыс. до 10,5 тыс. стояночных мест. Спрос на этом рынке сейчас значительно превышает возможности инфраструктуры», — пояснила ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Объём инвестиций в проект оценивается в 600 млрд рублей.

По информации Золотухиной, на территории края зарегистрировано более 43 тыс. маломерных судов, в том числе более 2,2 тыс. моторных и парусных катеров и яхт. На Черноморском побережье Краснодарского края расположены стоянки общей вместимостью до 600 судов.