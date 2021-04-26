Оренбург, , 10:15 — REGNUM В Оренбурге местный житель отсудил у управления строительства и дорожного хозяйства городской администрации более 500 тыс. рублей за разбитый мотоцикл Harley-Davidson, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда города.

В октябре 2020 года на ул. Казаковская произошло ДТП. Двигаясь по дороге, мотоцикл попал в яму и получил значительные повреждения. Согласно акту выявленных недостатков, выбоина превышала предельные значения ГОСТ. Участок дороги относится к зоне ответственности УСДХ мэрии. Данный факт ответчиком не оспаривался.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с чиновников ущерб в размере 519 200 рублей, а также расходы по оценке ущерба — 5000 рублей, расходы по оплате услуг представителя — 7000 рублей, расходы по уплате госпошлины — 8392 рубля. В законную силу судебное решение не вступило.

Стоит отметить, что весной 2021 года автовладельцы жаловались на плачевное состояние муниципальных дорог. Даже возле здания мэрии на дорогах имелись многочисленные ямы и торчащая из дорожного полотна арматура.

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