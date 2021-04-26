Пекин, , 10:20 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen провела на автовыставке в Шанхае премьеру обновленного кроссовера Teramont. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка получила обновленный интерьер. При этом стилистика фар модели не изменилась.

Топовые комплектации Teramont отличаются светящейся эмблемой и радиаторной решёткой, а на корме фонари соединяются крупной красной вставкой.

Кроме того, автопроизводитель представил обновленную укороченную версию Teramont, которая получила приставку X. Teramont X на китайском авторынке получил «спортивную» версию R-Line, которая отличается агрессивными на вид бамперами.

Volkswagen обновил интерьер моделей. Теперь салон Teramont и Teramont X выполнен в том же дизайне, что и Golf восьмого поколения. Так, внутри установлен небольшой джойстик коробки передач, а блок управления климатической системы получил сенсорные кнопки.

Моторная линейка Teramont не изменилась. В качестве базового агрегата стоит четырехцилиндровый турбированный мотор 2.0 TSI мощностью 186 л. с. Кроме того, есть более мощная версия данного двигателя производительностью 220 л. с. А максимальные комплектации оснащаются турбированным двигателем VR6 2.5, выдающим 299 л. с. В качестве трансмиссии идёт безальтернативный 7-скоростной «робот» DSG с двумя сцеплениями.

Напомним, на автовыставке в Шанхае компания Volkswagen представила шесть новых моделей, среди которых новые Teramont и Teramont X, а также Golf GTI и Talagon.

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