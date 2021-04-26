Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону мобильный прививочный пункт открыли в кафедральном соборе во имя Рождества Пресвятой Богородицы, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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Кабинет на Соборной площади принимает добровольцев ежедневно с 10:00 до 13:00. Продлить работу пункта вакцинации решено в праздничные дни и дни богослужения.

ИА REGNUM сообщало, что ранее прививочный кабинет открыли на станции Ростов-Главный. При этом два мобильных пункта прекратили свою работу.

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