Омск, 26 апреля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Начальник УМВД России по городу Омску подозревается в получении взятки группой лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в областном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

Уголовно дело против начальника городского УМВД и руководителя структурного подразделения УМВД по Омску возбуждено по материалам, предоставленным областным УФСБ.

По версии следствия, главный полицейский Омска вместе со своим подчинённым получили через посредника от предпринимателя взятку — более 3,5 млн рублей. Деньги предназначались за «общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя».

Подозреваемых задержали с поличным после получения денег. Они заключены под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

Добавим, по данным сайта областного УМВД, начальником УМВД России по городу Омску является полковник полиции Евгений Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени арестован начальник уголовно-исполнительной инспекции по Тюменской области.

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