Бишкек, , 10:13 — REGNUM Жители Узгенского района Ошской области Киргизии провели митинг против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища, сообщает агентство 24.kg.

С местными жителями встретился глава государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, возглавляющий межправительственную комиссию по делимитации и демаркации отдельных участков границы.

Ташиев заявил, что власти не могут игнорировать требование народа, и пообещал не отдавать водохранилище Узбекистану.

«Мы не с неба свалились. Требование народа — это высшее требование для нас. Вы просите не отдавать Кемпир-Абад, значит, мы не будем его отдавать», — сказал глава ГКНБ и призвал митингующих разойтись.

Напомним, 26 марта Камчыбек Ташиев заявил, что Киргизия и Узбекистан решили вопросы по всем спорным участка государственной границы. Согласно договоренностям, плотина и левый берег канала Шалихансай остаются за Узбекистаном при условии свободного доступа к воде для граждан Киргизии.

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