Тбилиси, , 10:20 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 11 226 исследований на SARS-CoV-2 выявили 521 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 26 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 304 272 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 287 029 победили инфекцию, в том числе 1058 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4043 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3676 пациентов, в оборудованных гостиницах — 727. На карантине находится 227 человек.

Согласно официальным данным на 25 апреля, в Грузии в результате 23 888 исследований выявили 966 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1222 человека.

Стоит отметить, что в Грузии в последние две недели ухудшается эпидемиологическая обстановка. Растут процентное отношение положительных результатов тестов на коронавирус и число госпитализированных в «ковидных» госпиталях. Также растёт количество пациентов с диагнозом COVID-19, умерших в течение суток.

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