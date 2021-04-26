Чита, , 10:10 — REGNUM В Забайкальеа за всё время действия программы «Дальневосточный гектар» бесплатные участки земли получили уже 3530 человек, 1240 заявителей определились с видом разрешенного использования, более 70% из них выбирают строительство собственных домов. Об этом сообщила сотрудник департамента государственного имущества и земельных отношений Анастасия Матюнина. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Руководитель отдела продаж в строительной компании Любовь Земскова подчеркнула уникальность программы «Дальневосточный гектар» и высокую потребность в услугах строительных компаний.

«Стоимость земельного участка в Атамановке площадью 10 соток составляет порядка 700 тысяч рублей, а с введением программы у людей появилась уникальная возможность оформить участок совершенно бесплатно. Особенно радует, что есть в поддержку замечательная программа по предоставлению льготной ипотеки для получателей гектара и молодых семей до 35 лет. При этом, не надо ждать пять лет», — отметила Любовь Земскова.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о распространении «Дальневосточного гектара» на Арктическую зону правительство РФ уже внесло в Госдуму.

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