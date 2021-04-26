Чебоксары, , 10:10 — REGNUM Центральный банк России вышел с гражданским иском к чебоксарском коммерческому банку «Мегаполис», который остался без лицензии. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Исковое заявление, сформулированное 14 апреля, зарегистрировано в суде 20 апреля. Заявителем выступает ЦБ России, ответчиком — банк «Мегаполис», в качестве иного лица выступает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Заявление пока не принято в производство, и детали иска ещё неизвестны. Но речь, вероятно, идёт о принудительной ликвидации банка «Мегаполис».

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у ООО «Коммерческий банк «Мегаполис» (г. Чебоксары) Центральный банк России отозвал 26 марта 2021 года из-за «искажения финансовой отчётности». По данным на 26 апреля, вкладчики получили 88,37% от общей суммы страховых выплат.

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