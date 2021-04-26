26 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в 1915 году в Османской империи — геополитический ход, инструмент торга не только в отношениях между США и Турцией. Открыт ящик Пандоры, и что-то скоро станет оттуда высыпаться, если только о геноциде армян не забудут через месяц-другой как в США, так и в Европе.

Станислав Тарасов, , 11:22 — REGNUM



США Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как президент США Джо Байден назвал события, произошедшие в Османской империи в начале XX века, геноцидом против армянского народа, президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Главы государств осудили заявление президента США Джорджа Байдена о так называемом «геноциде армян», — говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана. Алиев назвал слова американского главы исторической ошибкой. По его мнению, такое заявление — неприемлемо. Президент Азербайджана также отметил, что слова Байдена нанесли ущерб формирующимся тенденциям к сотрудничеству в регионе.

Кстати, на данном этапе Алиев оказался единственным лидером из Совета тюркских государств, который в личной беседе с Эрдоганом обсуждал сложившуюся ситуацию, хотя есть заявление генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева, построенное на личном восприятии события. «Я очень огорчен заявлением президента США по поводу событий 1915 года, — отметил он. — Это явно несет политическую мотивацию в ущерб историческим фактам и подрывает надежды на сотрудничество и стабильность в регионе». Что наводит на мысль, что другие страны, члены Совета, кроме Баку, пока воздерживаются от каких-либо оценок. По мнению турецкого издания Sabah, во многом это связано с тем, что все понимают: «армянский вопрос» с его классической формой и содержанием больше не «рентабелен» для США и «начинается какой-то новый геополитический сценарий». Не случайно Эрдоган уже после заявления Байдена уточнил, что «с уважением чтит память погибших в сложных условиях периода Первой мировой войны армян, выражает соболезнования их внукам», а «после урегулирования карабахского кризиса я вновь повторяю призыв о готовности к развитию связей с Арменией». Но после завершения второй карабахской войны прошло уже почти полгода. Анкара так и не предприняла на направлении диалога с Ереваном ни одного конкретного шага.

Джо Байден Whitehouse.gov

В конце 2019 года геноцид армян уже признала палата представителей, а затем и Сенат США. Причем эта акция связывалась с политикой Турции в Сирии. Тогда в Анкаре заявили, что этот документ «не имеет правовых и исторических оснований и юридической силы». Тем не менее в конце июня 2020 года Эрдоган на очередном заседании Высшего консультативного комитета (ВКК) распорядился создать независимую структуру по борьбе с признанием геноцида армян. Турецкая газета Hurriyet сообщала, что действия Эрдогана диктовались важными обстоятельствами, привходящими извне, меньше всего связанными с «армянским вопросом». В региональный геополитический контекст они вводились через курдский фактор. В свое время госсекретарь США Хиллари Клинтон, одна из архитекторов подписанных в октябре 2009 года между Турцией и Арменией известных Цюрихских протоколов о нормализации отношений между двумя странами, заявляла, что считает нагорно-карабахский конфликт комплексным и рассматривает его в плане усиления армянского фактора как элемента сдерживания Турции не только на закавказском направлении. Более того, Запад стал откровенно связывать возможность решения для Анкары курдской проблемы с демократизацией страны, как и демократизация Азербайджана определялась базовым условием урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Если Турция на протяжении десятилетий безуспешно ведет вооруженную борьбу с курдами, как «своими», так и на территории Ирака и Сирии, то Баку с опорой на Анкару удалось силовыми средствами вернуть под свой контроль утраченные ранее районы Карабаха. В итоге на севере так называемого «курдско-армянского кольца» доминирующая роль перешла к России, а на юге она по-прежнему сосредоточена в руках США. Вот почему заявление Байдена о признании геноцида армян рассматривается турецкими экспертами как двухострое копье. Один удар наносится в Закавказье, где срываются возможности для нормализации отношений между Турцией и Арменией. Второй — по политике Турции в отношении курдов. Как считает русская служба Международного французского радио, «в Диярбакыре и в его окрестностях, на юго-востоке Турции, преимущественно населенном курдами, история армянского геноцида передается из уст в уста». А курды, принимавшие участие в истреблении армян, сами потом стали жертвами гонений со стороны турецкого правительства. В этой связи зашевелились и потомки изгнанных из Малой Азии понтийских греков, что добавляет новые черные краски в существующий на Западе негативный имидж Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на площади Азадлыг в Баку President.az

По данным газеты Sabah, Байден стал создавать новое международное досье Турции, демонстрируя «упущенные ею шансы превратить армянский и курдский козыри в свой джокер». Цель Байдена — не отстаивание прав армян или курдов с юридической и исторической точек зрения, а преобразование проблемы в удобный для политики США геополитический формат. Это «большая игра» во всех отношениях, «замешанная на смеси политической рациональности и определенных исторических фактов». Что дальше? Утверждается, что Анкара может продемонстрировать Вашингтону свое недовольство разными способами: отказаться от заявленного ранее намерения продвигать общие интересы в Сирии или выступить с очередным шагом вопреки мнению НАТО, либо, в конце концов, заговорить о геноциде индейцев. Или, что почти невероятно, уговорить Баку признать особый статус Нагорного Карабаха или его независимость, открыть границу с Арменией, вовлечь армян в транзитные проекты, разрешить пользоваться своей инфраструктурой по льготным тарифам, то есть вывести страну из изоляции и способствовать ее развитию. Может начать обсуждение проблем общей истории с привлечением авторитетных историков и специалистов, что будет способствовать широкому распространению правды.

Но это только мечты, и пока нет признаков готовности Анкары сменить или поумерить свои геополитические амбиции. Правда, нет ясности, как дальше будет вести себя Баку. Что-то подсказывает нам, что президент Алиев активизирует дрейф в сторону России, чтобы укрыться от возможных грядущих потрясений по линии Закавказье — Ближний Восток. Но одно ясно точно: заявление Байдена — геополитический ход, а признание геноцида армян — не более чем инструмент торга между США и Турцией. Открыт ящик Пандоры, и что-то скоро станет оттуда высыпаться, если только о геноциде армян не забудут через месяц-другой как в США, так и в Европе. Статус Вашингтона на Ближнем Востоке и в исламском мире слабеет, и Турция американцам еще очень нужна.