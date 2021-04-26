Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM На территории столицы Бурятии Улан-Удэ введён особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, согласно указу мэра Игоря Шутенкова, с 21 апреля по 11 мая пребывание граждан в пригородных лесах запрещено.

Работники «Городского лесничества» начали установку шлагбаумов на въездах в леса. Всего планируется в разных районах города установить 60 специальных ограждений. Кроме того, устанавливаются информационные баннеры.

«Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий», — отметили в администрации.

Нарушителям запрета пригрозили штрафом в размере до 5 тыс. рублей. При этом горожане могут проехать по сквозным проездам для посещений баз отдыха, стадионов, детских лагерей и так далее. Местами отдыха определены острова Комсомольский и Богородский, а также футбольное поле на Верхней Березовке.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории большинства районов региона особый противопожарный режим введён с 20 апреля. В четырёх северных районах республики режим он начнёт действовать с 1 мая.

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