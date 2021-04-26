Владимир Станулевич, 26 апреля 2021, 13:20 — REGNUM Линия жизни многих 800-летних деревень и сел Русского Севера, прочерченная в исторической глухомани, иногда вдруг пересекалась с линиями судеб всероссийского масштаба. Как луч света пронзал низкое северное небо, выхватывая из мрака безвестья эту деревню, чтобы через мгновение погрузить ее снова в недвижное время.

Село Копачево. Вознесенская церковь 1802 года
Село Копачево. Вознесенская церковь 1802 года
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Село Копачево на Северной Двине было основано неизвестно когда, во тьме веков. А история императора всероссийского Иоанна VI волнует своей загадочностью Россию уже 250 лет. Императрица Анна Иоанновна перед смертью завещала престол младенцу — сыну ее племянницы Анны Леопольдовны. Через год, в декабре 1741 года, слабое правительство Анны с помощью гвардии свергла дочь Петра Первого Елизавета. Императора, его мать, отца и сестру, отправили в ссылку, перевозя из крепости в крепость, пока не отправили на Север. В Холмогоры семья в составе Анны Леопольдовны, ее мужа — генералиссимуса российского Антона-Ульриха, их сына Иоанна Антоновича и дочери Елизаветы прибыла в октябре 1744 года. Иоанна в дороге отделили от матери и в Холмогорах поселили отдельно. Больше он родителей не видел.

Портрет Иоанна Антоновича с котом — последнее изображение императора «с натуры». Картина неизвестного художника XVIII века
Портрет Иоанна Антоновича с котом — последнее изображение императора «с натуры». Картина неизвестного художника XVIII века

Так бы и кончил Иоанн VI свой век в Холмогорах, в секретной комиссии, как называли окруженный высоким забором с сотней солдат бывший архиерейский двор. Но началась Семилетняя война с Пруссией, и вскоре в западных губерниях поймали некоего Ивана Зубарева, со значительной суммой денег. На допросах он показал, что, путешествуя, познакомился в Берлине с полковником Манштейном, состоявшим ранее на русской службе, который, узнав, что Зубарев родом из Холмогор, доставил его к королю Фридриху II. Его Величество якобы поручил Ивану выкрасть Иоанна Антоновича и через Архангельский порт вывезти в Европу. Свергнутый законный император в руках Фридриха был опасен новой смутой в России. Зубарев под пыткой захлебнулся рвотой. Но когда с его показаниями ознакомилась императрица, в ту же ночь она отправила в Холмогоры гвардейскую команду сержанта Никиты Савина. Отряд должен был срочно вывезти Иоанна подальше от Архангельского порта — в Шлиссельбургскую крепость. Операцию по вывозу юноши спланировали так, что еще несколько после солдаты несли караул у пустых помещений. В Холмогорах остались его отец, братья и сестры, также не знавшие, что Иоанна в соседнем доме уже нет.

Иоанна Антонович. Гравюра XVIII века
Иоанна Антонович. Гравюра XVIII века

Чтобы не будоражить местных жителей, передачу узника от команды секретной комиссии в руки гвардейцев Савина произвели не в Холмогорах, а в Копачево, 30 километрами южнее. Село, из соображений секретности, выбрали не самое известное и, чтобы избавиться от очевидцев, узника в Копачево привезли ночью.

Село Копачево
Село Копачево
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Детали секретной операции сохранились в рапорте командира Холмогорской секретной комиссии гвардии капитана Максима Вындомского:

«Высочайший вашего и (мператор)скаго в (еличест)ва всемилостивейшей государыни именной за подписанием собственныя вашего и (мператор)ского в (еличест)ва высочайшия руки указ вашего и (мператор)ского в (еличест)ва лейб-кампании чрез сержанта Никиту Савина сего января 30-го числа по полудни в 7 часов со всеподданнейшею моею раболепностию получил, пол которому вашего императорского величества высочайшему повелению содержащагося арестанта Ивана бывшего сына Антона Ульриха отдал сего ж числа по полудни в 12 часов объявленному сержанту Никите Савину, а о содержании остальных арестантов по-прежнему, но еще в строж (айшем смотрении?) всеподданейше рабски испол (нение чинить буду?)… (А быть при?) отправке помянутому (Савину в помощь командирован?) от меня до подставы Копачева … лейб-гвардии поручик Алексей Зыбин с командою. Вашего императорского величества всемилостивейшей моей государыни всеподданнейший раб Максим Вындомский. 1756 году генваря 30-го дня. Таков отправлен лейб-компании с господином сержантом Никитою Савиным 1756 году генваря 30-го июня по полуночи в 3-м часу».

Рапорт пострадал «от воды и гнилости» и пропуски в тексте объясняются этим.

Реконструкция лица, созданная по предположительным останкам императора Иоанна VI заведующим лабораторией РЦСМЭ профессором В.Звягиным и художником В.Трещевым
Реконструкция лица, созданная по предположительным останкам императора Иоанна VI заведующим лабораторией РЦСМЭ профессором В.Звягиным и художником В.Трещевым

Иоанна привезли в Шлиссельбург не сразу, около месяца скрывая в неизвестном месте, как предполагают в одном из дворцов Санкт-Петербурга, где, возможно, юношу показали Елизавете Петровне. Представлявшая опасность переворотов и недоверчивая Елизавета хотела лично оценить ум и знания Иоанна Антоновича. После встречи она запустила информацию, что Иоанн почти безумен. Занимавшие после нее престол Петр III и Екатерина II придерживались той же удобной оценки — для успокоения желающих вернуть Иоанна на престол. Но и безумный император был опасен Екатерине II, имевшей после убийства мужа, Петра Третьего, гораздо меньше законных прав на престол сравнительно с Иоанном.

В 1764 году в результате неудачной попытки поручика Василия Мировича освободить Иоанна 24-летний император был убит охранявшими его в Шлиссельбурге офицерами. Обстоятельства смерти наводят на мысль, что Екатерина через доверенных лиц спровоцировала Мировича, чтобы убить узника в ходе освобождения. Несчастного Иоанна похоронили в неизвестном месте, что сделало неизбежным появление различных версий.

Трагическая страница русской истории снова вышла на свет в 2010 году, когда архангельский краевед Анатолий Каранин обнародовал итоги судебно-медицинской экспертизы обнаруженных им в ходе раскопок в Холмогорах, у Архиерейского дома, останков молодого человека 22−25 лет. Каранин выдвинул версию, что тело убитого Иоанна Антоновича привезли в Холмогоры показать отцу и братьям-сестрам, как того требовала инструкция. Останки имели 22 признака, подтверждающих версию краеведа, и ни одного исключающего. Подтвердить или опровергнуть версию может только сравнительная ДНК-экспертиза найденных останков с останками братьев и сестер Иоанна, вывезенных в Данию в 1781 году и похороненных в церкви города Горсенс.

Предполагаемые останки Иоанна Антоновича. Из отчета РЦСМЭ
Предполагаемые останки Иоанна Антоновича. Из отчета РЦСМЭ

Все аргументы ЗА версию Каранина, обстоятельства жизни и смерти несчастного императора, а также отчет судебно-медицинской экспертизы останков увидели свет в сенсационной книге «Находка в Холмогорах: от версии до экспертизы. Материалы по обнаружению останков, предположительно принадлежащих императору России Иоанну VI», изданной в 2011 году с помощью известного российского благотворителя Владимира Крупчака, внимательно следившего за происходящим вокруг исследований.

Предполагаемые останки Иоанна Антоновича. Из отчета РЦСМЭ
Предполагаемые останки Иоанна Антоновича. Из отчета РЦСМЭ

Тогдашний председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин высказал мнение, что «речь идет о потрясающей по трагизму судьбе человека — человека, который много лет, всю свою жизнь оставался один на один с проявлениями злой воли, с проявлениями крайнего властолюбия, и в этих условиях проявил потрясающую красоту души», а на основании истории жизни Иоанна VI «нужно снимать фильмы, писать книги, ставить пьесы в театрах», поскольку его судьба «является очень поучительной» и должна быть сохранена в «национальном самосознании». Промежуточные итоги исследований были доложены Святейшему Патриарху Кириллу, и в соответствии с его резолюцией представитель патриархии вошел в попечительский совет фонда исторического наследия «Император», созданного для поддержки исследований.

Символическое захоронение в Холмогорах на месте обнаружения предполагаемых останков Иоанна VI
Символическое захоронение в Холмогорах на месте обнаружения предполагаемых останков Иоанна VI
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Так история российской Железной маски на одну ночь пересеклась с малоизвестным до этого северным селом Копачево, навсегда вписав его в летопись России и дома Романовых.

Село Копачево. Дом Томиловой, конец XIX века
Село Копачево. Дом Томиловой, конец XIX века
Владимир Станулевич © ИА REGNUM