26 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Жители села Копачева Холмогорского района Архангельской области обратились в региональный госархив чтобы установить дату основания села, и в геральдическую палату РФ об утверждении герба села. Причина – копачевцы узнали, что их село связано с одной из трагических страниц русской истории – заключением и гибелью свергнутого императора всероссийского Иоанна VI.

Владимир Станулевич, , 13:20 — REGNUM Линия жизни многих 800-летних деревень и сел Русского Севера, прочерченная в исторической глухомани, иногда вдруг пересекалась с линиями судеб всероссийского масштаба. Как луч света пронзал низкое северное небо, выхватывая из мрака безвестья эту деревню, чтобы через мгновение погрузить ее снова в недвижное время.

Село Копачево. Вознесенская церковь 1802 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Село Копачево на Северной Двине было основано неизвестно когда, во тьме веков. А история императора всероссийского Иоанна VI волнует своей загадочностью Россию уже 250 лет. Императрица Анна Иоанновна перед смертью завещала престол младенцу — сыну ее племянницы Анны Леопольдовны. Через год, в декабре 1741 года, слабое правительство Анны с помощью гвардии свергла дочь Петра Первого Елизавета. Императора, его мать, отца и сестру, отправили в ссылку, перевозя из крепости в крепость, пока не отправили на Север. В Холмогоры семья в составе Анны Леопольдовны, ее мужа — генералиссимуса российского Антона-Ульриха, их сына Иоанна Антоновича и дочери Елизаветы прибыла в октябре 1744 года. Иоанна в дороге отделили от матери и в Холмогорах поселили отдельно. Больше он родителей не видел.

Портрет Иоанна Антоновича с котом — последнее изображение императора «с натуры». Картина неизвестного художника XVIII века

Так бы и кончил Иоанн VI свой век в Холмогорах, в секретной комиссии, как называли окруженный высоким забором с сотней солдат бывший архиерейский двор. Но началась Семилетняя война с Пруссией, и вскоре в западных губерниях поймали некоего Ивана Зубарева, со значительной суммой денег. На допросах он показал, что, путешествуя, познакомился в Берлине с полковником Манштейном, состоявшим ранее на русской службе, который, узнав, что Зубарев родом из Холмогор, доставил его к королю Фридриху II. Его Величество якобы поручил Ивану выкрасть Иоанна Антоновича и через Архангельский порт вывезти в Европу. Свергнутый законный император в руках Фридриха был опасен новой смутой в России. Зубарев под пыткой захлебнулся рвотой. Но когда с его показаниями ознакомилась императрица, в ту же ночь она отправила в Холмогоры гвардейскую команду сержанта Никиты Савина. Отряд должен был срочно вывезти Иоанна подальше от Архангельского порта — в Шлиссельбургскую крепость. Операцию по вывозу юноши спланировали так, что еще несколько после солдаты несли караул у пустых помещений. В Холмогорах остались его отец, братья и сестры, также не знавшие, что Иоанна в соседнем доме уже нет.

Иоанна Антонович. Гравюра XVIII века

Чтобы не будоражить местных жителей, передачу узника от команды секретной комиссии в руки гвардейцев Савина произвели не в Холмогорах, а в Копачево, 30 километрами южнее. Село, из соображений секретности, выбрали не самое известное и, чтобы избавиться от очевидцев, узника в Копачево привезли ночью.

Село Копачево Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Детали секретной операции сохранились в рапорте командира Холмогорской секретной комиссии гвардии капитана Максима Вындомского:

«Высочайший вашего и (мператор)скаго в (еличест)ва всемилостивейшей государыни именной за подписанием собственныя вашего и (мператор)ского в (еличест)ва высочайшия руки указ вашего и (мператор)ского в (еличест)ва лейб-кампании чрез сержанта Никиту Савина сего января 30-го числа по полудни в 7 часов со всеподданнейшею моею раболепностию получил, пол которому вашего императорского величества высочайшему повелению содержащагося арестанта Ивана бывшего сына Антона Ульриха отдал сего ж числа по полудни в 12 часов объявленному сержанту Никите Савину, а о содержании остальных арестантов по-прежнему, но еще в строж (айшем смотрении?) всеподданейше рабски испол (нение чинить буду?)… (А быть при?) отправке помянутому (Савину в помощь командирован?) от меня до подставы Копачева … лейб-гвардии поручик Алексей Зыбин с командою. Вашего императорского величества всемилостивейшей моей государыни всеподданнейший раб Максим Вындомский. 1756 году генваря 30-го дня. Таков отправлен лейб-компании с господином сержантом Никитою Савиным 1756 году генваря 30-го июня по полуночи в 3-м часу».

Рапорт пострадал «от воды и гнилости» и пропуски в тексте объясняются этим.

Реконструкция лица, созданная по предположительным останкам императора Иоанна VI заведующим лабораторией РЦСМЭ профессором В.Звягиным и художником В.Трещевым

Иоанна привезли в Шлиссельбург не сразу, около месяца скрывая в неизвестном месте, как предполагают в одном из дворцов Санкт-Петербурга, где, возможно, юношу показали Елизавете Петровне. Представлявшая опасность переворотов и недоверчивая Елизавета хотела лично оценить ум и знания Иоанна Антоновича. После встречи она запустила информацию, что Иоанн почти безумен. Занимавшие после нее престол Петр III и Екатерина II придерживались той же удобной оценки — для успокоения желающих вернуть Иоанна на престол. Но и безумный император был опасен Екатерине II, имевшей после убийства мужа, Петра Третьего, гораздо меньше законных прав на престол сравнительно с Иоанном.

В 1764 году в результате неудачной попытки поручика Василия Мировича освободить Иоанна 24-летний император был убит охранявшими его в Шлиссельбурге офицерами. Обстоятельства смерти наводят на мысль, что Екатерина через доверенных лиц спровоцировала Мировича, чтобы убить узника в ходе освобождения. Несчастного Иоанна похоронили в неизвестном месте, что сделало неизбежным появление различных версий.

Трагическая страница русской истории снова вышла на свет в 2010 году, когда архангельский краевед Анатолий Каранин обнародовал итоги судебно-медицинской экспертизы обнаруженных им в ходе раскопок в Холмогорах, у Архиерейского дома, останков молодого человека 22−25 лет. Каранин выдвинул версию, что тело убитого Иоанна Антоновича привезли в Холмогоры показать отцу и братьям-сестрам, как того требовала инструкция. Останки имели 22 признака, подтверждающих версию краеведа, и ни одного исключающего. Подтвердить или опровергнуть версию может только сравнительная ДНК-экспертиза найденных останков с останками братьев и сестер Иоанна, вывезенных в Данию в 1781 году и похороненных в церкви города Горсенс.

Предполагаемые останки Иоанна Антоновича. Из отчета РЦСМЭ

Все аргументы ЗА версию Каранина, обстоятельства жизни и смерти несчастного императора, а также отчет судебно-медицинской экспертизы останков увидели свет в сенсационной книге «Находка в Холмогорах: от версии до экспертизы. Материалы по обнаружению останков, предположительно принадлежащих императору России Иоанну VI», изданной в 2011 году с помощью известного российского благотворителя Владимира Крупчака, внимательно следившего за происходящим вокруг исследований.

Предполагаемые останки Иоанна Антоновича. Из отчета РЦСМЭ

Тогдашний председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин высказал мнение, что «речь идет о потрясающей по трагизму судьбе человека — человека, который много лет, всю свою жизнь оставался один на один с проявлениями злой воли, с проявлениями крайнего властолюбия, и в этих условиях проявил потрясающую красоту души», а на основании истории жизни Иоанна VI «нужно снимать фильмы, писать книги, ставить пьесы в театрах», поскольку его судьба «является очень поучительной» и должна быть сохранена в «национальном самосознании». Промежуточные итоги исследований были доложены Святейшему Патриарху Кириллу, и в соответствии с его резолюцией представитель патриархии вошел в попечительский совет фонда исторического наследия «Император», созданного для поддержки исследований.

Символическое захоронение в Холмогорах на месте обнаружения предполагаемых останков Иоанна VI Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Так история российской Железной маски на одну ночь пересеклась с малоизвестным до этого северным селом Копачево, навсегда вписав его в летопись России и дома Романовых.