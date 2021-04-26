Тюмень, , 10:08 — REGNUM Вслед за решением Центробанка от повышении ключевой ставки ещё на 0,5 пункта до уровня 5% годовых в ближайшие недели можно ожидать роста ипотечных ставок на уровне от 0,3 до 1 подпункта, считает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Сейчас банки стараются привлечь максимальное количество клиентов по ещё не выросшим ставкам, например, по льготной ипотеке на новостройки некоторые банки рекордно опустили ставку до 5,55% годовых. Как показывает практика, реакция банков на изменение ключевой ставки идёт не единовременно и не одномоментно, а в срок до двух недель после решения Центробанка. За данное время вполне возможно ещё успеть получить одобрение ипотеки по существующим ставкам. Однако это лучше делать сразу в нескольких банках, поскольку до подписания кредитного договора банк вправе в любой момент изменить ставку по кредиту», — считает эксперт.

Татьяна Решетникова не исключает, что для рынка недвижимости такое повышение будет только на пользу, поскольку позволит охладить рынок и восстановить баланс спроса и предложения, и тем самым замедлить рост цен.

«Однако вряд ли стоит ожидать снижения реальной цены ликвидных объектов, которых сейчас на рынке дефицит. Рынок сейчас будет адаптироваться под изменившиеся условия, поскольку повышение ипотечных ставок снизит уровень покупательской способности, а следовательно, и девелоперы, и собственники квартир на вторичном рынке будут повышать уровень дисконта ввиду растущей конкуренции за покупателя», — отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.