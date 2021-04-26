Петрозаводск, , 10:15 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 38 новых носителя коронавирусной инфекции, это столько же, сколько и сутками ранее. При этом начиная с 24 апреля в регионе суточная выявляемость резко снизилась, с 70 до 30 случаев. Об этом 26 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7424,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3245,5 случая, по Северо-Западу — 5705,3», — указали в оперштабе.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 45 593 инфицированных, из них 43 634 человека выздоровели, в том числе 61 житель был выписаны за последние сутки. От COVID-19 скончались 458 жителей Карелии, в том числе два новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5803 пациента, из них 135 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1957 года рождения, с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

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