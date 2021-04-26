Магадан, , 10:16 — REGNUM В 2020 году в Магадане родились 1004 ребёнка, это на 6 младенцев больше, чем в 2019 году: 500 мальчиков и 504 девочки, сообщили 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Чаще всего детей называли Миланой, Матвеем, Софией, Евой, Ксенией, Василисой, Артемом, Михаилом, Оливией, Егором, Александром, Иваном, Дмитрием.

Редкими именами у девочек стали — Аврора, Агата, Каталина, Мия, Беатрис, у мальчиков — Демид, Спартак, Финн, Захар.

Как сообщало ИА REGNUM, в родильном доме №10 в Санкт-Петербурге естественным путем, без операции кесарева сечения, появился на свет необычный ребенок — здоровая во всех отношениях девочка весом более 5 кг и ростом 56 см. Мать и дочка чувствуют себя хорошо.