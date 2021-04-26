Братислава, , 10:09 — REGNUM На нынешней неделе в Словакии может быть начата регистрация жителей страны, которые желают пройти вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом 26 апреля заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер, его слова приводит местная газета «Правда».

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"Предполагаю, что регистрация (желающих пройти вакцинацию препаратом «Спутник V») может начаться еще на текущей неделе», — сказал он.

При этом Хегер уточнил, что это произойдет только в том случае, если лабораторные испытания российской вакцины пройдут успешно.

«Министерство здравоохранения (Словакии) тогда одобрит применение препарата к использованию (в стране). Таков план», — добавил словацкий премьер-министр.

Отметим, на сегодняшний день на территории Словакии, в которой проживает 5,5 млн человек, выявлено за все время пандемии почти 380 тыс. носителей коронавируса. При этом в стране с конца декабря минувшего года началась вакцинация от COVID-19, в ходе которой прививки сделаны более 1 млн жителей республики.